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Милан намерен подписать форварда Арсенала

Итальянский клуб хочет видеть в своих рядах молодого бомбардира.
Сегодня, 21:56
Фоларин Балогун / Getty Images
Фоларин Балогун / Getty Images

Милану интересен нападающий Арсенала Фоларин Балогун. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Англичанин, выступающий на правах аренды в Реймсе, вошел в шорт-лист "россонери". Игрок оценивается более чем в 30 млн евро, и приобрести его будет крайне непросто.

Итальянский клуб также интересуется Маттео Ретеги (Тигре), Виктор Бонифасе (Унион) и Ноа Окафор (РБ Зальцбург).

Отметим, Балогун с 18 голами входит в топ-4 бомбардиров Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Милан готов погасить долг в 19 млн евро, чтобы сохранить в клубе Леау.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Милан

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