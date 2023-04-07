Милан готов погасить долг в 19 млн евро, чтобы сохранить в клубе Леау

Нападающий Милана Рафаэл Леау близок в подписанию нового соглашения с клубом. Об этом сообщает издание Relevo.

Клуб и португалец достигли устной договоренности о продолжении сотрудничества. Зарплата игрока по новому контракту составит 5 млн евро в год после вычета налогов.

Кроме того, Милан выплатит Спортингу почти 19 млн евро штрафа за Леау. Данную сумму футболист должен португальскому клубу за расторжение контракта в одностороннем порядке.

Напомним, действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету 23-летнего португальца 10 голов и 6 ассистов в 26 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что ключевой футболист Милана может летом покинуть клуб.