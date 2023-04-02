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Ключевой футболист Милана может летом покинуть клуб

Итальянский клуб уже подыскивает потенциальную замену Эрнандесу.
Сегодня, 12:20
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Защитник Милана Тео Эрнандес может летом покинуть клуб. Об этом сообщает Eurosport.

Фулбек может сменить команду в случае, если "россонери" не попадут в Лигу чемпионов. На игрока претендуют клубы АПЛ, они готовы выложить за игрока около 80 млн евро.

В свою очередь Милан уже начал поиски замены своему ключевому футболисту. В шорт-лист клуба вошли Фабиано Паризи из Эмполи и Алекса Гримальдо из Бенфики.

В текущем сезоне на счету 25-летнего француза три гола и три ассиста в 23 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Милан близок к продлению контракта с ключевым форвардом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Тео Эрнандес

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