Ключевой футболист Милана может летом покинуть клуб

Защитник Милана Тео Эрнандес может летом покинуть клуб. Об этом сообщает Eurosport.

Фулбек может сменить команду в случае, если "россонери" не попадут в Лигу чемпионов. На игрока претендуют клубы АПЛ, они готовы выложить за игрока около 80 млн евро.

В свою очередь Милан уже начал поиски замены своему ключевому футболисту. В шорт-лист клуба вошли Фабиано Паризи из Эмполи и Алекса Гримальдо из Бенфики.

В текущем сезоне на счету 25-летнего француза три гола и три ассиста в 23 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Милан близок к продлению контракта с ключевым форвардом.