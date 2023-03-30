Милан близок к продлению контракта с ключевым форвардом
Жиру останется в клубе еще на год.
Форвард Милана Оливье Жиру договорился о продлении контракта с клубом. Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.
36-летний француз согласовал новый контракт до июня 2024 года с зарплатой 3,8 млн евро за сезон плюс бонусы.
Напомним, действующее соглашение Жиру с Миланом рассчитано до 30 июня 2023-го.
В текущем сезоне на счету нападающего восемь голов и четыре ассиста в 24 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что Жиру стал самым возрастным полевым игроком в истории сборной Франции.