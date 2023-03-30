Милан близок к продлению контракта с ключевым форвардом

Жиру останется в клубе еще на год.

Форвард Милана Оливье Жиру договорился о продлении контракта с клубом. Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

36-летний француз согласовал новый контракт до июня 2024 года с зарплатой 3,8 млн евро за сезон плюс бонусы.

Напомним, действующее соглашение Жиру с Миланом рассчитано до 30 июня 2023-го.

В текущем сезоне на счету нападающего восемь голов и четыре ассиста в 24 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Жиру стал самым возрастным полевым игроком в истории сборной Франции.