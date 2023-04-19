Бавария назначила рекордный штраф для Мане за драку с Сане

Нападающий Баварии Садио Мане, вероятнее всего, сможет принять участие в матче с Манчестер Сити в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сенегальский футболист после первой встречи команд был отстранен за то, что ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

Как сообщает Bild, руководство Баварии оштрафовало игрока на 350 тысяч евро. Таким образом, данный штраф стал рекордным в истории Баварии.

Ранее одним из самых больших штрафов было для Франка Рибери, который заплатил 50 тысяч евро в 2012 году за потасовку с Арьеном Роббеном.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Бавария - Манчестер Сити, которая начнется в 22:00 по Киеву.