Анже - ПСЖ: обзор и результат матча чемпионата Франции 21.04.2023
Парижане добыли не совсем комфортную победу.
В рамках 32 тура чемпионата Франции Анже на своем поле принял ПСЖ.
Хозяева пытались навязывать борьбу более именитому сопернику и получалось довольно неплохо, но клас взял свое.
Парижане в первом тайме забили дважды. Оба гола, один из которых с идеального ассиста Лео Месси, забил Килиан Мбаппе.
Во втором тайме Анже добился того, чего заслужил, а именно отквитал один мяч, но на большее у аутсайдера не хватило времени.
Статистика матча чемпионата Франции Анже - ПСЖ
Анже - ПСЖ 1:2
Голы: Тиуб, 88 - Мбаппе, 9, 26
xG: 1.64 - 1.48
Владение мячем: 34% - 66%
Удары: 16 - 10
Удары в створ: 4 - 4