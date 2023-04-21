Анже - ПСЖ: обзор и результат матча чемпионата Франции 21.04.2023

В рамках 32 тура чемпионата Франции Анже на своем поле принял ПСЖ.

Хозяева пытались навязывать борьбу более именитому сопернику и получалось довольно неплохо, но клас взял свое.

Парижане в первом тайме забили дважды. Оба гола, один из которых с идеального ассиста Лео Месси, забил Килиан Мбаппе.

Во втором тайме Анже добился того, чего заслужил, а именно отквитал один мяч, но на большее у аутсайдера не хватило времени.

Статистика матча чемпионата Франции Анже - ПСЖ

Анже - ПСЖ 1:2

Голы: Тиуб, 88 - Мбаппе, 9, 26

xG: 1.64 - 1.48

Владение мячем: 34% - 66%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 4 - 4