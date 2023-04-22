Ливерпуль не без труда вырвал победу у одного из аутсайдеров

В субботу, 22 апреля, Ливерпуль принимал на Энфилде одного из аутсайдеров АПЛ Ноттингем Форест.

Парни Клоппа сразу дали понять, что не отдадут три очка дома, полностью закрыв соперника на своей половине поля. Однако тотальная доминация не дала никаких результатов, и первый тайм закончился без голов и практически без опасных моментов.

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Зато во втором тайме команды прорвало. Уже на 47-й минуте Жота замкнул хороший пас от Фабиньо, а через четыре минуты "лесники", пусть и с долей удачи, но ответили голом Неко Уильямса. Еще через четыре минуты Жото снова идеально завершил, уже с передачи Робертсона.

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Казалось, игра немного успокоилась, но на 67-й минуте Гиббс-Уайт идеальным ударом прострелил Алиссона, сравняв счет. На это буквально сразу же ответил Салах, в очередной раз выведя мерсисайдцев вперед. В концовке матча гости имели пару неплохих шансов, но увезти с Энфилда хотя бы одно очко не удалось.

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Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Ноттингем Форест

Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2

Голы: Жота, 47, 55, Салах, 70 - Уильямс, 51, Гиббс-Уайт, 67

xG: 3,09 - 0.89

Владение мячем: 81% - 19%

Удары: 18 - 11

Удары в створ: 6 - 5

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо (Тиаго Алькантара, 60), Джонс (Милнер, 81) - Салах, Диогу Жота (Диас, 81), Гакпо (Нуньес, 60).

Ноттингем Форест: Навас - Уильямс, Фелипе (Деннис, 87), Маккенна (Уоррелл, 30), Ниакате - Лоди (Айю, 87), Фройлер (Джонсон, 76), Мангаля, Гиббс-Уайт, Данило - Авонийи (Серридж, 87).

Предупреждения: Уильямс, 83