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Анчелотти оценил шансы того, что Лунин сыграет в текущем сезоне

Украинец должен составить конкуренцию Тибо Куртуа.
Сегодня, 14:36
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился планами на голкипера команды Андрея Лунина.

По словам итальянского специалиста, украинец может получить игровую практику до завершения сезона.

"Лунин? Если Куртуа будет в порядке, он продолжит играть. Возможно, Лунин сыграет несколько матчей до конца сезона", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

В текущем сезоне Лунин провел 11 игр за испанский клуб, в которых пропустил девять голов. 

Ранее сообщалось, что Реал рассматривает вратаря Валенсии в качестве замены Лунину.


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