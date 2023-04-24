Анчелотти оценил шансы того, что Лунин сыграет в текущем сезоне
Украинец должен составить конкуренцию Тибо Куртуа.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился планами на голкипера команды Андрея Лунина.
По словам итальянского специалиста, украинец может получить игровую практику до завершения сезона.
"Лунин? Если Куртуа будет в порядке, он продолжит играть. Возможно, Лунин сыграет несколько матчей до конца сезона", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.
В текущем сезоне Лунин провел 11 игр за испанский клуб, в которых пропустил девять голов.
Ранее сообщалось, что Реал рассматривает вратаря Валенсии в качестве замены Лунину.