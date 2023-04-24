Анчелотти оценил шансы того, что Лунин сыграет в текущем сезоне

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился планами на голкипера команды Андрея Лунина.

По словам итальянского специалиста, украинец может получить игровую практику до завершения сезона.

"Лунин? Если Куртуа будет в порядке, он продолжит играть. Возможно, Лунин сыграет несколько матчей до конца сезона", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

В текущем сезоне Лунин провел 11 игр за испанский клуб, в которых пропустил девять голов.

Ранее сообщалось, что Реал рассматривает вратаря Валенсии в качестве замены Лунину.