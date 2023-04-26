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Винисиус иронично отреагировал на свою желтую карточку в матче с Жироной

Бразилец не сумел спасти команду от поражения.
Сегодня, 11:20
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Во вторник, 25 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Испании Жирона на своем поле принимала Реал. Хозяева поля сумели выиграть встречу (4:2).

Вингер мадридского клуба Винисиус Жуниор отметился голом и голевой передачей, а также получил желтую карточку.

Бразильский футболист в Twitter отреагировал на свой горчичник. Все дело в том, что он получил его после того, как пожаловался арбитру на то, что соперник ударил мяч в его сторону.

Винисиус опубликовал пост в социальной сети на предмет своей желтой карточки, высмеяв уровень Ла Лиги. "Ла Лига (ахах - прим.)", - написал игрок.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Жирона - Реал.


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