Ювентус и Манчестер Сити поборятся за юного аргентинского таланта
Валентин Барко может перебраться в Европу.
Ювентус и Манчестер Сити обратили свое внимание на латиноамериканский рынок.
Как сообщает издание TuttoSport, "бьянконери" и "горожане" поборятся за талантливого защитника Боки Хуниорс Валентина Барко.
Футболиста будет достаточно легко подписать из-за того, что в его контракте прописана сумма отступных в размере десяти миллионов евро.
Барко успел провести лишь шесть игр во взрослом футболе и отметиться результативной передачей. Также у него 2 поединка за сборную Аргентины U20.
Напомним, что ранее сообщалось, что Ювентусу грозит исключение из еврокубков.