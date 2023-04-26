Ювентус и Манчестер Сити поборятся за юного аргентинского таланта

Валентин Барко может перебраться в Европу.

Ювентус и Манчестер Сити обратили свое внимание на латиноамериканский рынок.

Как сообщает издание TuttoSport, "бьянконери" и "горожане" поборятся за талантливого защитника Боки Хуниорс Валентина Барко.

Футболиста будет достаточно легко подписать из-за того, что в его контракте прописана сумма отступных в размере десяти миллионов евро.

Барко успел провести лишь шесть игр во взрослом футболе и отметиться результативной передачей. Также у него 2 поединка за сборную Аргентины U20.

Напомним, что ранее сообщалось, что Ювентусу грозит исключение из еврокубков.