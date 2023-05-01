Стало известно, почему Малиновский пропустил матч Марселя в Лиге 1

Украинец не смог сыграть с Осером из-за травмы.

В воскресенье, 30 апреля, в рамках 33-го тура Лиги 1 Марсель на своем поле принимал Осер. Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский не смог помочь своей команде - не попал в заявку из-за травмы.

Как сообщает Карим Аттаба в Twitter, Малиновский получил повреждение голеностопа на тренировке.

Главный тренер команды Игор Тудор принял решение не рисковать футболистом в матча.

Отметим, что финальный свисток встречи зафиксировал победу Марселя - 2:1.

В текущем сезоне Малиновский провел 18 игр за французский коллектив во всех турнирах, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что Марсель Малиновского может усилиться сыном президента африканской страны.