Марсель Малиновского может усилиться сыном президента африканской страны

Французский Марсель намерен летом усилить атакующую линию команды.

Как сообщает издание Lequipe, провансальцы рассматривают вариант покупки Тимоти Веа.

В пользу форварда сборной США говорит его универсальность, ведь Тимоти может сыграть как на фланге, так и в центре. Также у футболиста через полтора года заканчивается контракт с Лиллем, поэтому, вероятно его удастся приобрести за сравнительно небольшие деньги.

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В текущем сезоне у нападающего 23 игр в чемпионате Франции, где он отличился двумя результативными передачами.

Стоит отметить, что Тимоти Веа сын легенды Милана и обладателя Золотого Мяча, а ныне президента Либерии Джорджа Веа.