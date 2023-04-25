Марсель Малиновского может усилиться сыном президента африканской страны
Тимоти Веа может стать одноклубником украинца.
Французский Марсель намерен летом усилить атакующую линию команды.
Как сообщает издание Lequipe, провансальцы рассматривают вариант покупки Тимоти Веа.
В пользу форварда сборной США говорит его универсальность, ведь Тимоти может сыграть как на фланге, так и в центре. Также у футболиста через полтора года заканчивается контракт с Лиллем, поэтому, вероятно его удастся приобрести за сравнительно небольшие деньги.
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В текущем сезоне у нападающего 23 игр в чемпионате Франции, где он отличился двумя результативными передачами.
Стоит отметить, что Тимоти Веа сын легенды Милана и обладателя Золотого Мяча, а ныне президента Либерии Джорджа Веа.