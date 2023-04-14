Марсель Малиновского представил форму к ювилею победы в ЛЧ

Французский Марсель представил новый комлпект формы, отметив тридцатую годовщину победы в ЛЧ.

В презентации вместе с другими партнерами поучаствовал и украинский хавбек Руслан Малиновский.

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Une date, une victoire, notre histoire.

Nés sous la bonne étoile. ⚪️🔵⭐️ pic.twitter.com/OVOS6q9x3Z — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 14, 2023

Форма получила название "Celebration". Футболки можно приобрести в клубном магазине.

Напомним, Марсель победил в ЛЧ 26 мая 1993 года, обыграв Милан 1:0. В том же году провансальцы стали чемпионом Франции, но этот титул был отобран из-за попытки подкупа игроков Валенсьенна.