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Футбол

Марсель Малиновского представил форму к ювилею победы в ЛЧ

Украинец принял участие в презентации специального комплекта.
Сегодня, 15:02
Марсель
Марсель

Французский Марсель представил новый комлпект формы, отметив тридцатую годовщину победы в ЛЧ.

В презентации вместе с другими партнерами поучаствовал и украинский хавбек Руслан Малиновский.

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Форма получила название "Celebration". Футболки можно приобрести в клубном магазине.

Напомним, Марсель победил в ЛЧ 26 мая 1993 года, обыграв Милан 1:0. В том же году провансальцы стали чемпионом Франции, но этот титул был отобран из-за попытки подкупа игроков Валенсьенна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Руслан Малиновский

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