Малиновский: Находясь в Марселе в окружении украинцев я получил удовольствие

Футболист Марселя Руслан Малиновский встретился с беженцами из Украины в рамках асоциации "Марсель - Одесса".

По словам игрока, он получил удовольствие, встретившись с соотечественниками в другой стране.

"Сейчас непростые времена, то, что происходит, является несправедливым. Нам важно помочь, и я надеюсь, что в следующий раз мы сделаем еще больше.

Мы хотим сделать то же самое в этой стране, чтобы помочь тем, кто сбежал от войны и кто собирается жить здесь долго. Нахождение в Марселе в окружении украинцев приносит мне удовольствие. Многие соотечественники стали фанатами Марселя с тех пор, как приехали в этот город", - сказал хавбек.

Напомним, ранее стало известно, сколько Малиновский зарабатывает в Марселе.