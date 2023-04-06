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Малиновский: Находясь в Марселе в окружении украинцев я получил удовольствие

Хавбек посетил встречу с украинскими беженцами.
Сегодня, 17:53
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Футболист Марселя Руслан Малиновский встретился с беженцами из Украины в рамках асоциации "Марсель - Одесса".

По словам игрока, он получил удовольствие, встретившись с соотечественниками в другой стране.

"Сейчас непростые времена, то, что происходит, является несправедливым. Нам важно помочь, и я надеюсь, что в следующий раз мы сделаем еще больше.

Мы хотим сделать то же самое в этой стране, чтобы помочь тем, кто сбежал от войны и кто собирается жить здесь долго. Нахождение в Марселе в окружении украинцев приносит мне удовольствие. Многие соотечественники стали фанатами Марселя с тех пор, как приехали в этот город", - сказал хавбек.

Напомним, ранее стало известно, сколько Малиновский зарабатывает в Марселе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Руслан Малиновский

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