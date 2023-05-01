Определилась судьба Аллегри в Ювентусе

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри продолжит свою работу во главе туринской команды.

Как сообщил генеральний директор клуба Франческо Кальво, итальянец имеет большое доверие, а проект только строится.

"Наши цели на сезон – это второе место в чемпионате Италии и выход в финал Лиги Европы. Мы их пока не достигли. Думаю, говорить, что Аллегри точно сохранит свою должность, означает констатировать очевидное. Он вернулся, подписав контракт на 4 года, и пока даже не на полпути в этом проекте.

11 трофеев и два финала Лиги чемпионов за 7 лет в Ювентусе говорят в пользу Аллегри. Тут нечего обсуждать.

Сейчас важно то, что мы хотим учиться, расти, прибавлять даже по ходу тяжелого сезона, и это касается руководителей, тренера, игроков", - приводит слова директора Football Italia со ссылкой на DAZN.

Ранее сообщалось, что ФИФА частично сократила 30-месячную дисквалификацию экс-спортивного директора Ювентуса и Тоттенхэма.