iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Определилась судьба Аллегри в Ювентусе

Итальянский специалист строит свою команду.
Сегодня, 08:20
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри продолжит свою работу во главе туринской команды.

Как сообщил генеральний директор клуба Франческо Кальво, итальянец имеет большое доверие, а проект только строится.

"Наши цели на сезон – это второе место в чемпионате Италии и выход в финал Лиги Европы. Мы их пока не достигли. Думаю, говорить, что Аллегри точно сохранит свою должность, означает констатировать очевидное. Он вернулся, подписав контракт на 4 года, и пока даже не на полпути в этом проекте.

11 трофеев и два финала Лиги чемпионов за 7 лет в Ювентусе говорят в пользу Аллегри. Тут нечего обсуждать.

Сейчас важно то, что мы хотим учиться, расти, прибавлять даже по ходу тяжелого сезона, и это касается руководителей, тренера, игроков", - приводит слова директора Football Italia со ссылкой на DAZN.

Ранее сообщалось, что ФИФА частично сократила 30-месячную дисквалификацию экс-спортивного директора Ювентуса и Тоттенхэма.


Статьи по теме

Украинский дзюдоист: Господин министр, чем мы отличаемся от футболистов? Украинский дзюдоист: Господин министр, чем мы отличаемся от футболистов?
Выпьем за любовь: Роналду опубликовал трогательное фото с Джорджиной после слухов о проблемах Выпьем за любовь: Роналду опубликовал трогательное фото с Джорджиной после слухов о проблемах
Ибрагимович намерен продлить контракт с Миланом Ибрагимович намерен продлить контракт с Миланом
"Он его убьет": Стивенсон сделал прогноз на бой Хэйни - Ломаченко "Он его убьет": Стивенсон сделал прогноз на бой Хэйни - Ломаченко
Помочь журналистам

Видео

Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян
Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель выигрывает Селби после второй части
просмотров

Последние новости

Другие страны09:45
Выпьем за любовь: Роналду опубликовал трогательное фото с Джорджиной после слухов о проблемах
Европа09:26
Ибрагимович намерен продлить контракт с Миланом
Бокс09:10
"Он его убьет": Стивенсон сделал прогноз на бой Хэйни - Ломаченко
НБА08:45
Плей-офф НБА: стартовал второй раунд
Европа08:35
Футбол сегодня: Жирона сыграет с Севильей, Эвертон поборется за жизнь в игре с Лестером
Европа08:20
Определилась судьба Аллегри в Ювентусе
Европа08:00
Стало известно, почему Малиновский пропустил матч Марселя в Лиге 1
НХЛ07:40
Кубок Стэнли: Флорида прошла Бостон, Колорадо вылетел от Сиэтла
НБА07:20
НБА. Плей-офф: Голден Стэйт прошел Сакраменто, Майами впервые обыграл Нью-Йорк
00:51
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель выигрывает Селби после второй части
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK