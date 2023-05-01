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Клопп: Роберто Де Дзерби - это вау

Наставник Ливерпуля отметил борьбу за попадание в шестерку лучших АПЛ.
Сегодня, 10:09
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о работе Роберто Де Дзерби в Брайтоне.

Немецкий специалист похвалил Брайтон, который на прошедших выходных разгромил Вулверхэмптон (6:0).

"Брайтон в эти выходные сыграл один из лучших матчей, который я только видел в своей жизни Должен сказать: "Роберто Де Дзерби – это вау".

Они позади нас с двумя матчами в запасе, Астон Вилла тоже развивается. Если мы обойдем их, то это уже будет успехом", - приводит слова Клоппа BBC.

Отметим, что в рамках АПЛ Ливерпуль переиграл Тоттенхэм (4:3). 

Ранее сообщалось, что Клопп дал совет Челси на фоне их плохого сезона.


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