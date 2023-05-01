Клопп: Роберто Де Дзерби - это вау
Наставник Ливерпуля отметил борьбу за попадание в шестерку лучших АПЛ.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о работе Роберто Де Дзерби в Брайтоне.
Немецкий специалист похвалил Брайтон, который на прошедших выходных разгромил Вулверхэмптон (6:0).
"Брайтон в эти выходные сыграл один из лучших матчей, который я только видел в своей жизни Должен сказать: "Роберто Де Дзерби – это вау".
Они позади нас с двумя матчами в запасе, Астон Вилла тоже развивается. Если мы обойдем их, то это уже будет успехом", - приводит слова Клоппа BBC.
Отметим, что в рамках АПЛ Ливерпуль переиграл Тоттенхэм (4:3).
Ранее сообщалось, что Клопп дал совет Челси на фоне их плохого сезона.