Клопп: Роберто Де Дзерби - это вау

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о работе Роберто Де Дзерби в Брайтоне.

Немецкий специалист похвалил Брайтон, который на прошедших выходных разгромил Вулверхэмптон (6:0).

"Брайтон в эти выходные сыграл один из лучших матчей, который я только видел в своей жизни Должен сказать: "Роберто Де Дзерби – это вау".

Они позади нас с двумя матчами в запасе, Астон Вилла тоже развивается. Если мы обойдем их, то это уже будет успехом", - приводит слова Клоппа BBC.

Отметим, что в рамках АПЛ Ливерпуль переиграл Тоттенхэм (4:3).

Ранее сообщалось, что Клопп дал совет Челси на фоне их плохого сезона.