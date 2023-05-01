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Стало известно, сколько Малиновский пропустит из-за травмы

Украинец скоро будет доступен для французской команды.
Сегодня, 12:30
Руслан Малиновский / ligue1.com
Руслан Малиновский / ligue1.com

В воскресенье, 30 апреля, в рамках 33-го тура Лиги 1 Марсель на своем поле принимал Осер. 

Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский пропустил поединок из-за травмы.

Главный тренер Марселя Игорь Тудор прокомментировал состояние украинца. По словам специалиста, Малиновскому нужно пару дней для восстановления

"У Руслана Малиновского небольшая травма, я думаю, что это история на 2-3 дня", - приводит слова Тудора  ODM By Treize.

В текущем сезоне Руслан провел 18 матчей за Марсель во всех турнирах, в которых забил два гола.


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