Стало известно, сколько Малиновский пропустит из-за травмы

Украинец скоро будет доступен для французской команды.

В воскресенье, 30 апреля, в рамках 33-го тура Лиги 1 Марсель на своем поле принимал Осер.

Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский пропустил поединок из-за травмы.

Главный тренер Марселя Игорь Тудор прокомментировал состояние украинца. По словам специалиста, Малиновскому нужно пару дней для восстановления

"У Руслана Малиновского небольшая травма, я думаю, что это история на 2-3 дня", - приводит слова Тудора ODM By Treize.

В текущем сезоне Руслан провел 18 матчей за Марсель во всех турнирах, в которых забил два гола.