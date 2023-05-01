Артета оценил шансы Арсенала на чемпионство

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мнением о борьбе за чемпионство.

По словам специалиста, у команды остались шансы на победу в АПЛ, но теперь судьба титула у Манчестер Сити.

"Чемпионская гонка теперь не в наших руках. В наших руках лишь попытаться выиграть те матчи, которые осталось сыграть, а остальное зависит от Сити".

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"Мы добились того, чего трудно достичь, и мы все еще можем выиграть АПЛ, потому что впереди еще пять игр, и многое может произойти. Нам стоит забыть о том, что произошло на прошлой неделе, извлечь из этого уроки и сосредоточиться на следующем лондонском дерби и все исправить", - приводит слова Артеты BBC.

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити опережает Арсенал на один балл, но имеет один матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Эдерсон во время матча поиздевался над фанатами Арсенала.