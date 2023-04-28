Одноклубник Зинченко рассказал о самом болезненном поражении в составе Арсенала

Хавбек и капитан Арсенала Мартин Эдегор поделился мыслями о самом болезненном поражении за время игры в стане "канониров".

Норвежец вспомнил игру прошлого сезона против Ньюкасла, из-за которой лондонцы не смогли попасть в Лигу Чемпионов.

Читай также: Одноклубник Малиновского назвал худшее воспоминание в карьере

"Это был один из самых трудных дней за все время моего пребывания здесь.

Мы так хорошо провели весь сезон, борясь за попадание в четверку сильнейших, и казалось, что у нас это получилось. Но потом мы вдруг начали терять очки.

Потом мы дошли до этой игры. Мы играли так плохо и проиграли, что это был один из самых болезненных дней в моей карьере.

Мы многому научились не только в этой игре, но и в целом, пережив поражение.

"Мы использовали его как топливо, чтобы вернуться более голодными и более подготовленными в этом сезоне. Лига Чемпионов теперь уже обеспечена, а впереди еще много игр, и я думаю, что это показывает, насколько хорошо мы использовали эту игру", - заявил игрок.

Напомним, что теперь коллектив Микеля Артеты занимает первое место в АПЛ и их попаданию в главный клубный турнир Европы ничего не грозит.