Одноклубник Зинченко рассказал о самом болезненном поражении в составе Арсенала
Хавбек и капитан Арсенала Мартин Эдегор поделился мыслями о самом болезненном поражении за время игры в стане "канониров".
Норвежец вспомнил игру прошлого сезона против Ньюкасла, из-за которой лондонцы не смогли попасть в Лигу Чемпионов.
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"Это был один из самых трудных дней за все время моего пребывания здесь.
Мы так хорошо провели весь сезон, борясь за попадание в четверку сильнейших, и казалось, что у нас это получилось. Но потом мы вдруг начали терять очки.
Потом мы дошли до этой игры. Мы играли так плохо и проиграли, что это был один из самых болезненных дней в моей карьере.
Мы многому научились не только в этой игре, но и в целом, пережив поражение.
"Мы использовали его как топливо, чтобы вернуться более голодными и более подготовленными в этом сезоне. Лига Чемпионов теперь уже обеспечена, а впереди еще много игр, и я думаю, что это показывает, насколько хорошо мы использовали эту игру", - заявил игрок.
Напомним, что теперь коллектив Микеля Артеты занимает первое место в АПЛ и их попаданию в главный клубный турнир Европы ничего не грозит.