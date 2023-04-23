Одноклубник Малиновского назвал худшее воспоминание в карьере

Вратарь Марселя Пау Лопес поделился своим самым неприятным воспоминанием в профессиональной карьере.

По словам испанца, хуже всего он чувствовал себя после вылета от Аннеси из Лиги 2 в Кубке Франции.

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"Худшее воспоминание в карьере - вылет из Кубка Франции от Аннеси. Никогда не чувствовал такого. Это худшее ощущение, которое имел на футбольном поле. Мы только что победили Ренн, ПСЖ, а теперь играем против Аннеси дома. Было очень тяжело. Знали о надеждах фанов на что-то большое в этом году в Кубке, как и мы. Откровенно говоря, это худшие эмоции, которые я переживал.

Ты можешь проиграть Фейеноорду. Но в Кубке Франции, с такой атмосферой на стадионе, против команды Лиги 2... Это тяжело. При всем уважении к Аннеси, который, очевидно, заслужил свою победу, мне было обидно. В Лиге чемпионов тоже было нелегко, но там ты играешь на грани против Тоттенхэма, там понятнее.

Матч с Лионом для нас как дерби. Мы потеряли много очков дома, обидно. Возможно, иногда мы заслуживали лучшего, иногда страдали. Играли. Мы могли бы поговорить о чем-то другом сегодня", - сказал Лопес.

Напомним, что Аннеси выбил провансальцев из текущего розыгрыша Кубка Франции на стадии четвертьфинала, победив в серии пенальти.