Цыганков выйдет в стартовом составе на матч против Севильи

Это уже 13-й поединок украинца за испанский клуб.

Виктор Цыганков вновь попал в стартовый состав Жироны на матч 32-го тура Ла Лиги против Севильи.

Для украинца поединок станет 13-м в составе испанского клуба. На счету Виктора три гола и дв результативные передачи.

Жирона и Севилья имеют на 41-му очку и идут рядом в турнирной таблице, потому встреча будет принципиальной для обеих команд. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

С полной статистикой Виктора Цыганкова в текущем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.