Цыганков выйдет в стартовом составе на матч против Севильи
Это уже 13-й поединок украинца за испанский клуб.
Виктор Цыганков вновь попал в стартовый состав Жироны на матч 32-го тура Ла Лиги против Севильи.
Для украинца поединок станет 13-м в составе испанского клуба. На счету Виктора три гола и дв результативные передачи.
L'ONZE! ❤️🤍#SevillaGirona pic.twitter.com/79sjn0mlmF— Girona FC (@GironaFC) May 1, 2023
Жирона и Севилья имеют на 41-му очку и идут рядом в турнирной таблице, потому встреча будет принципиальной для обеих команд. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
С полной статистикой Виктора Цыганкова в текущем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.