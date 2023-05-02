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Клопп обвиняется в неподобающих высказываниях в адрес судьи матча Ливерпуль - Тоттенхэм

Немецкий специалист почти наверняка понесет дисциплинарное наказание за сказанные слова.
Вчера, 22:51
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение главному тренеру Ливерпуля Юргену Клоппу в неподобающих высказываниях в адрес арбитра Пола Тирни, который работал на недавнем матче против Тоттенхэма (4:3), сообщает The Athletic.

Клопп вызвал скандал с руководителями судейской коллегии Премьер-лиги после того, как предположил, что Тирни устроил вендетту против его команды.

Представитель футбольной ассоциации заявил: "Юргену Клоппу из Ливерпуля были предъявлены обвинения после матча в Премьер-лиге против Тоттенхэм Хотспур в воскресенье, 30 апреля".

"Утверждается, что комментарии тренера в отношении официального лица матча во время послематчевых интервью СМИ представляют собой ненадлежащее поведение, поскольку они подразумевают предвзятость и/или ставят под сомнение честность судьи, и/или носят личный/оскорбительный характер, и/или приводят к дискредитации игры".

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Стоит отметить, что Клопп также подбежал к четвертому судье Джону Бруксу, чтобы отпраздновать победный гол Диогу Жоты в компенсированное время.

Это было сделано после того, как ранее он был возмущен рядом решений, в том числе отказом Тирни назначить штрафной в пользу его команды незадолго до того, как Ришарлисон сделал счет 3:3.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль тоттенхэм АПЛ Юрген Клопп

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