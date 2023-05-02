Глава профсоюза судей Англии призвал наказывать команды за конфликты тренеров с арбитрами

Глава профсоюза судей Англии Мартин Кэссиди раскритиковал поступок главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа в матче с Тоттенхэмом (4:3).

"Если FA не начнет бороться с подобным поведением, вычитая очки, это никогда не изменится. Оштрафовать Ливерпуль на 30 000 фунтов – это ерунда. Начните снимать очки, и они заткнутся и начнут вести себя прилично.

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Мы уверены, что это станет одной из серебряных пуль для футбола, которая повлияет на все уровни, от низших дивизионов до АПЛ. Запрет на выход за пределы технической зоны существует десятилетиями, но становится только хуже", – сказал Кэссиди в интервью Express Sport.

Напомним, конце игры Ливерпуль - Тоттенхэм Клопп бурно отпраздновал гол Диогу Жоты, подбежав к резервному арбитру и начав что-то ему кричать, за что получил желтую карточку.