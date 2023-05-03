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ПСЖ пересмотрит свою стратегию развития клуба

Парижане будут делать ставку на молодых доморощенных игроков.
Вчера, 22:00
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

ПСЖ намерен сменить клубную стратегию, избрав новый вектор развития.

Как сообщает журналист Лоик Танзи, парижане будут делать ставку на молодых игроков из Франции, которые готовы работать на благо команды.

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В столичном клубе поняли, что звездные игроки преимущественно негативно влияют на атмосферу в раздевалке.

Также руководство рассматривает смену главного тренера и общается с Жозе Моуриньо, которому импонирует этот вариант продолжения карьеры.


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