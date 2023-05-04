"Оставьте свои кредитные карты дома": Владельцы Рексхэма оплатили "монструозную" вечеринку для игроков

Раян Рейнольдс и Роб Макелхэнни устроили праздник в честь возвращения в профессиональный футбол.

Владельцы валлийского Рексхэма, голливудские актеры Раян Рейнольдс и Роб Маккелхэнни устроили крутое празднование в честь возвращения клуба в профессиональный футбол.

Как сообщает издание Daily Mail, Рейнольдс и Маккелхэнни за свой счет устроили для новоиспеченных чемпионов пятого дивизиона Англии "монструозную" вечеринку в Лас-Вегасе.

Актеры покрыли все расходы за четырехдневный отпуск всех футболистов команды в американском городе.

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Нападающий команды Пол Маллин, забивший 47 голов за сезон, поделился мыслями о предстоящем отпуске.

"Раян и Роб сказали нам оставить наши карты дома. Они только что прислали нам полный маршрут.

Часть меня не хочет ехать, я могу умереть к концу поездки! Но я никогда бы не поехал в Вегас по собственной воле, так что я в восторге", - сказал Маллин.

Стоит отметить, что некоторые игроки могли и не поехать в Лас-Вегас. Так, например, хавбек Джордан Дэвис и центрбэк Аарон Хайден до последнего ждали пополнения в своих семьях, но их супруги уже родили, поэтому, футболисты со спокойной душой отправились на отдых.