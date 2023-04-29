iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бэйл ответил на предложение возобновить карьеру ради клуба голливудских актеров

Легенду сборной Уэльса хотел заполучить новичок четвертого английского дивизиона.
Сегодня, 14:33
Гарет Бэйл / Getty Images
Гарет Бэйл / Getty Images

Бывший игрок Тоттенхэма, мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о возможности возобновления профессиональной карьеры.

33-летнего экс-футболиста приглашали вернуться к выступлениям в составе новичка четвертого английского дивизиона Рексхэма, совладельцами которого являются голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Маккелхэнни.

С соответствующим предложением к Бэйлу ранее обратился Макелхэнни, но валлиец ответил отказом, заявив, что хочет сконцентрироваться на семейной жизни и гольфе.

Читай также: Гарет Бэйл: ТОП-5 лучших моментов за всю карьеру футболиста

"Рексхэм? Нет, я так не думаю. Мы можем просто сыграть с Робом в гольф. Я уверен, что мы поболтаем и весело проведем время, но я вполне счастлив там, где я есть.

Я провожу много времени со своими детьми, женой, время, которое я так много потерял за годы, посвященные футболу. Я просто наслаждаюсь семейной жизнью и играю в гольф", - сказал Бэйл.

Ранее сообщалось, что Рексхэм вернулся в профессиональный английский футбол, поднявшись в четвертый дивизион.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гарет Бэйл

Статьи по теме

Новая карьера: Бэйл примет участие в турнире по гольфу с многомиллионным призовым фондом Новая карьера: Бэйл примет участие в турнире по гольфу с многомиллионным призовым фондом
Гарет Бэйл: ТОП-5 лучших моментов за всю карьеру футболиста Гарет Бэйл: ТОП-5 лучших моментов за всю карьеру футболиста
Анчелотти красивым постом в соцсетях прокомментировал завершение карьеры Бэйла Анчелотти красивым постом в соцсетях прокомментировал завершение карьеры Бэйла
Бэйл оценил вылет Уэльса с чемпионата мира Бэйл оценил вылет Уэльса с чемпионата мира
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель и Цзяхуэй играют в полуфинале
просмотров

Последние новости

Другие19:25
Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов к соревнованиям
НБА19:20
Харден прописал пощечину мужчине возле казино в Лас-Вегасе
Сборные18:57
Украина попала в третью корзину пре-квалификационных олимпийских турниров
Европа18:50
Возвращение Месси в Барселону решит судьбу ветерана клуба
Формула 118:24
Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы 1 до 2026 года включительно
Европа18:20
Гвардиола - о победе в АПЛ: Матч с Арсеналом ничего не значит
Европа17:59
ФИФА частично сократила 30-месячную дисквалификацию экс-спортивного директора Ювентуса и Тоттенхэма
Бокс17:57
Джейк Пол предложил Нейту Диазу бой на 15 раундов
Формула 117:32
Гран-при Азербайджана-2023: Перес выиграл спринт, Леклер - 2-й, Цунода сошел, Сарджент не стартовал
Украина17:29
Кривбасс нанес первое поражение Александрии Ротаня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK