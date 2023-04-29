Бэйл ответил на предложение возобновить карьеру ради клуба голливудских актеров

Бывший игрок Тоттенхэма, мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о возможности возобновления профессиональной карьеры.

33-летнего экс-футболиста приглашали вернуться к выступлениям в составе новичка четвертого английского дивизиона Рексхэма, совладельцами которого являются голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Маккелхэнни.

С соответствующим предложением к Бэйлу ранее обратился Макелхэнни, но валлиец ответил отказом, заявив, что хочет сконцентрироваться на семейной жизни и гольфе.

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"Рексхэм? Нет, я так не думаю. Мы можем просто сыграть с Робом в гольф. Я уверен, что мы поболтаем и весело проведем время, но я вполне счастлив там, где я есть.

Я провожу много времени со своими детьми, женой, время, которое я так много потерял за годы, посвященные футболу. Я просто наслаждаюсь семейной жизнью и играю в гольф", - сказал Бэйл.

Gareth Bale turns down Wrexham offer 👎 pic.twitter.com/R8y5inXiNt — GOAL (@goal) April 28, 2023

Ранее сообщалось, что Рексхэм вернулся в профессиональный английский футбол, поднявшись в четвертый дивизион.