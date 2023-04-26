Голливудский актер предложил Бэйлу возобновить карьеру

Роб Маккелхэнни хочет, чтобы валлиец поиграл за его клуб.

Совладелец валлийского Рексхэма, голливудский актер Роб Маккелхэнни выступил с предложением к легенде сборной Уэльса Гарету Бэйлу.

Один из руководителей клуба, вышедшего накануне в четвертый дивизион Англии предложил экс-вингеру Реала и Тоттенхэма возобновить карьеру и сыграть за "красных".

"Эй, Гарет, давай сыграем в гольф, во время которого я совершенно не буду убеждать тебя целых четыре часа возобновить игровую карьеру для еще одного магического сезона", - написал Маккелхэнни у себя в твиттере.

Hey @GarethBale11 let’s play golf, where I totally won’t spend 4 hours trying to convince you to un-retire for one last magical season 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ❤️ pic.twitter.com/FZgXZbM4zx — Rob McElhenney (@RMcElhenney) April 25, 2023

Стоит сказать, что вместе с Маккелхэнни клубом владеет еще один голливудский актер Раян Рейнольдс.