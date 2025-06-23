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Футбол

Бейл хочет приобрести валлийский клуб

Гарет намерен стать владельцем Кардиффа.
Сегодня, 23:27       Автор: Василий Медвидь
Гарет Бейл / Getty Images
Гарет Бейл / Getty Images

Экс-игрок мадридского Реала, лондонского Тоттенхэма и сборной Уэльса Гарет Бэйл хочет вернуться в футбол в новой роли. Об этом заявил сам Гарет в комментарии Sky Sports.

По словам Бэйла, он хочет стать владельцем Кардиффа и вывести клуб в АПЛ.

"Я не могу сказать много, но могу сказать, что мы заинтересованы в приобретении Кардиффа, конечно же, моего родного клуба, где я вырос, где играл мой дядя. Да, участие в группе владельцев было бы осуществлением мечты. Это клуб, который мне близок, это место, где я вырос. Я бы очень хотел быть частью развития Кардиффа и вывести его в Премьер-лигу, где ему и положено быть. 

Я знаю, насколько замечательны болельщики Уэльса, болельщики Кардиффа, и было бы замечательно попробовать сделать что-то вместе.

Это то, к чему я причастен. Мы обсуждали это, пытаясь наладить сотрудничество с Кардиффом, но больше новостей появится в будущем. Надеемся, что нам удастся что-то сделать", - резюмировал Гарет.

Ранее Лука Модрич неожиданно стал совладельцем другого валлийского клуба.

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