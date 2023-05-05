Новая возлюбленная Касильяса показала свои формы на берегу моря

Экс-вратарь сборной Испании и Реала Икер Касильяс нашел новую возлюбленную в лице модели и бизнес-вумен Анны Мартин.

Как сообщает издание Marca, эффектная брюнетка и бывший голкипер начали встречаться в начале этого года, а именно в январе.

Возлюбленные познакомились в Instagram и уже несколько месяцев проводят много времени вместе.

В том же Instagram Мартин проявляет большую активность, радуя своих подписчиков и в том числе Икера, который не забывает ставить лайки на каждый пост, своими фото с моря и не только.

Напомним, что в прошлом году в twitter-аккаунте Касильяса появилось сообщение о том, что он гей, однако, позже стало известно, что его взломали.