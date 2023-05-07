Барселона поздравила Реал с победой в Кубке Испании

Вчера, 6 мая, Реал в финале Кубка Испании переиграл Осасуну.

С завоеванием очередного трофея "сливочных" поздравила в том числе каталонская Барселона.

Испанский гранд в знак уважения к своему заклятому сопернику написал поздравительный пост в своих соц.сетях.

"Поздравляем Реал Мадрид с завоеванием Кубка Испании", - сказано в сообщении "сине-гранатовых".

Напомним, что по пути в финал, а именно на стадии полуфинала коллектив Карло Анчелотти выбил как раз таки подопечных Хави.