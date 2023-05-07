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Реал Мадрид - Осасуна 2:1: обзор и результат матча Кубка Испании 06.05.2023

Родриго стал героем для "сливочных".
Сегодня, 00:57
Реал - Осасуна / Getty Images
Реал - Осасуна / Getty Images

В субботу, 6 мая, в рамках финала Кубка Испании Реал встречался с Осасуной. Матч завершился победой мадридской команды со счетом 2:1.

Уже на второй минуте игры Родриго вывел Реал вперед. Бразилец удачно реализовал свой момент после передачи от Винисиуса.

На 58-й минуте номинальные гости сумели отыграться. Осасуна наносила немало ударов в створ, и один из них удачно залетел в сетку после точного выстрела Лукаса Торро.

Победителя сумел выявить забитый мяч Родриго. Вингер Реала вновь решил помочь своей команде выйти вперед, а как оказалось позднее, этот удар стал решающим.

Напомним, прошлым обладателем Кубка Испании был Бетис. "Полосатые" в финале сезона 2021/22 обыграли Валенсию (1:1, 5:4 пен).

Статистика матча Реал - Осасуна финала Кубка Испании

Реал - Осасуна 2:1
Голы: Родриго, 2, 70 - Торро, 58

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 17 - 13
Удары в створ: 3 - 5
Фолы: 14 - 10

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга, Кроос (Модрич, 82), Вальверде, Тчуамени (Рюдигер, 69), Винисиус Жуниор, Родриго, Бензема.

Осасуна: Эррера, Аридане, Давид Гарсия, Хуан Крус, Пенья (Рубен Гарсия, 75), Мойсес Гомес, Торро, Орос, Монкайола, Эз Абде (Барха, 75), Будимир (Чими Авила, 70).

Предупреждения: Монкайола (21), Давид Гарсия (37), Милитао (41), Винисиус Жуниор (45), Камавинга (75), Барха (83).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: осасуна Кубок Испании Реал Мадрид

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