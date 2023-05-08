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Тен Хаг оценил шансы Манчестер Юнайтед на попадание в топ-4 АПЛ

Ливерпуль бросил вызов манчестерскому гранду за попадание в четверку лучших.
Сегодня, 08:49
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поделился мнением о шансах команды попасть в четверку лучших по итогам сезона. 

По словам специалиста, "красные дьяволы" должны равняться на себя, а не думать о Ливерпуле, который идет следом.

"Дело не в Ливерпуле, дело в нас, потому что, судя по таблице, все в наших руках. Если будем показывать свой футбол, свой уровень, то будем выигрывать матчи. Нам не нужно смотреть на других – нам нужно смотреть на себя и найти способ, чтобы вернуться на свой уровень".

Тен Хаг высказался о поражении Вест Хэму (0:1).

"Ничего не изменилось. Если бы мы выиграли, то нам было бы легче, но нам нужны три победы в четырех матчах. Все в наших руках, и мы должны верить в себя", - приводит слова тренера Sky Sports.

В турнирной таблице чемпионата Англии Манчестер Юнайтед идет четвертым, имея 63 балла после 34 сыгранных матчей. Ливерпуль отстает на одно очко, но сыграл на поединок больше.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео гола и обзор матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед.


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