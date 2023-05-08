iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ан-Наср Роналду не сумел обыграть Аль-Халидж

Португалец и его команда не смогли выйти на первую строчку.
Вчера, 21:53
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В понедельник, 8 мая, в рамках 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср встречался с Аль-Халиджем. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первыми в данной игре отличились гости, однако хозяева успели быстро возобновить паритет. С 17-й минуты матча Ан-Наср взял под контроль мяч, создавая немало моментов, однако судья после финального свистка огласил ничейный результат.

Отметим, форвард команды хозяев Криштиану Роналду провал на поле все 90 минут, однако результативными действиями он не отметился.

В текущем сезоне на счету 38-летнего португальца 12 голов и 2 ассиста в 13 матчах местного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен вернуться в мадридский Реал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

Статьи по теме

Роналду поделился милыми фото семейного отдыха в Саудовской Аравии Роналду поделился милыми фото семейного отдыха в Саудовской Аравии
Модрич отказался стать одноклубником Роналду Модрич отказался стать одноклубником Роналду
Мартинес заявил, что продолжит вызывать Роналду в сборную Мартинес заявил, что продолжит вызывать Роналду в сборную
Роналду намерен вернуться в мадридский Реал Роналду намерен вернуться в мадридский Реал
Помочь журналистам

Видео

Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя
Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:45
Футбол23:45
Месси, сборная Аргентины, Алькарас, Эриксен: названы лауреаты премии Laureus World Sports Awards
Лига Чемпионов23:10
Лига чемпионов: Барселона, Наполи, Бавария, Ман Сити, Арсенал - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024
Европа22:54
Капелло: Месси был сильнейшим несколько лет, но Мбаппе сейчас лучше
Европа22:35
Сампдория вылетела из Серии А
Киберспорт22:27
Blast Paris Major 2023: Monte разгромили Fluxo, NiP уступили ENCE
Киберспорт22:15
Monte добыли первую победу в рамках BLAST Paris Major 2023
Теннис21:55
Ястремская на отказе соперницы вышла в финал квалификации турнира в Риме
Европа21:53
Ан-Наср Роналду не сумел обыграть Аль-Халидж
Европа21:32
Эвертон с Миколенко неожиданно расправился на выезде с Брайтоном
Европа21:21
Гвардиола - о результативности Холанда: Говорят, дело в молоке, но я 50 голов не забивал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK