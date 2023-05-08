Ан-Наср Роналду не сумел обыграть Аль-Халидж

Португалец и его команда не смогли выйти на первую строчку.

В понедельник, 8 мая, в рамках 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср встречался с Аль-Халиджем. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первыми в данной игре отличились гости, однако хозяева успели быстро возобновить паритет. С 17-й минуты матча Ан-Наср взял под контроль мяч, создавая немало моментов, однако судья после финального свистка огласил ничейный результат.

Отметим, форвард команды хозяев Криштиану Роналду провал на поле все 90 минут, однако результативными действиями он не отметился.

В текущем сезоне на счету 38-летнего португальца 12 голов и 2 ассиста в 13 матчах местного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен вернуться в мадридский Реал.