Айнтрахт Ф расстанется с тренером, который привел команду к победе в Лиге Европы
Главный тренер франкфуртского Айнтрахта Оливер Гласнер покинет команду по завершению нынешнего сезона.
Согласно с официальным сайтом "орлов", 48-летний специалист и клуб договорились о досрочном прекращении сотрудничества - контракт тренера должен был действовать еще год.
Подобное решение Айнтрахт объяснил "спортивным развитием" и "общим качеством выступлений команды во второй части сезона".
На данный момент команда занимает девятое место Бундеслиги, практически потеряв шансы, чтобы попасть в еврокубковую зону. При этом она вышла в финал кубка Германии, где поборется за трофей с РБ Лейпцигом.
ℹ️ Eintracht Frankfurt und Oliver Glasner gehen am Saisonende getrennte Wege.— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 9, 2023
Nach intensiven Gesprächen und einer ausführlichen Analyse mit Oliver Glasner hat sich Eintracht Frankfurt entschieden, die Zusammenarbeit im Anschluss an die Spielzeit 2022/23 zu beenden.#SGE
"Я принимаю решение руководства клуба, которое мне объяснили в понятной форме", - заявил Гласнер.
"Переговоры с Маркусом Кроше и Тиммо Хардангом были честными, открытыми и справедливыми, как и наше общение в последние несколько лет всегда было конструктивным и основывалось на большом взаимном уважении".
"Но сейчас не время прощаться или оглядываться назад: перед нами все еще стоит решающая миссия, и мы сделаем все возможное в ближайшие недели, чтобы убедиться, что наши выступления на последнем отрезке в сезоне Бундеслиги заложат основу для фантастического финала в Берлине и вернуть кубок Германии во Франкфурт".
Оливер Гласнер возглавил клуб из Франкфурта перед стартом сезона-2021/22. По ходу того сезона команда вылетела из кубка Германии уже в первом раунде, уступив третьелиговой команде. А в середине кампании клуб находился близко к зоне вылета.
Читай также: Футбол сегодня: суперматч Милан - Интер
Однако в то же время "орлы" успешно выступали на еврокубковой арене, оформив 13-матчевую серию без поражений, что позволило им в итоге выиграть Лигу Европы. В Суперкубке УЕФА Айнтрахт уступил мадридскому Реалу (0:2).