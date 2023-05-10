Айнтрахт Ф расстанется с тренером, который привел команду к победе в Лиге Европы

Главный тренер франкфуртского Айнтрахта Оливер Гласнер покинет команду по завершению нынешнего сезона.

Согласно с официальным сайтом "орлов", 48-летний специалист и клуб договорились о досрочном прекращении сотрудничества - контракт тренера должен был действовать еще год.

Подобное решение Айнтрахт объяснил "спортивным развитием" и "общим качеством выступлений команды во второй части сезона".

На данный момент команда занимает девятое место Бундеслиги, практически потеряв шансы, чтобы попасть в еврокубковую зону. При этом она вышла в финал кубка Германии, где поборется за трофей с РБ Лейпцигом.

ℹ️ Eintracht Frankfurt und Oliver Glasner gehen am Saisonende getrennte Wege.



Nach intensiven Gesprächen und einer ausführlichen Analyse mit Oliver Glasner hat sich Eintracht Frankfurt entschieden, die Zusammenarbeit im Anschluss an die Spielzeit 2022/23 zu beenden.#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 9, 2023

"Я принимаю решение руководства клуба, которое мне объяснили в понятной форме", - заявил Гласнер.

"Переговоры с Маркусом Кроше и Тиммо Хардангом были честными, открытыми и справедливыми, как и наше общение в последние несколько лет всегда было конструктивным и основывалось на большом взаимном уважении".

"Но сейчас не время прощаться или оглядываться назад: перед нами все еще стоит решающая миссия, и мы сделаем все возможное в ближайшие недели, чтобы убедиться, что наши выступления на последнем отрезке в сезоне Бундеслиги заложат основу для фантастического финала в Берлине и вернуть кубок Германии во Франкфурт".

Оливер Гласнер возглавил клуб из Франкфурта перед стартом сезона-2021/22. По ходу того сезона команда вылетела из кубка Германии уже в первом раунде, уступив третьелиговой команде. А в середине кампании клуб находился близко к зоне вылета.

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Однако в то же время "орлы" успешно выступали на еврокубковой арене, оформив 13-матчевую серию без поражений, что позволило им в итоге выиграть Лигу Европы. В Суперкубке УЕФА Айнтрахт уступил мадридскому Реалу (0:2).