Тоттенхэм определился с новым главным тренером

Экс-тренер Баварии Юлиан Нагельсманн не возглавит летом Тоттенхэм. Об этом сообщает Sky Sports.

Английский клуб даже не встречался с немецким специалистом для обсуждения сотрудничества и каких-либо встреч в дальнейшем с тренером не ожидается. Для "шпор" он не является первым и единственным выбором.

Отметим, руководство Тоттенхэма восхищается главным тренером Байера Хаби Алонсо.

Напомним, после 35 туров АПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 57 очков.

Ранее сообщалось, что вратарь Тоттенхэма может стать одноклубником Роналду.