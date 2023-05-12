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Тоттенхэм определился с новым главным тренером

"Шпоры" хотят видеть у руля команды тренера из Бундеслиги.
Вчера, 21:21
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Экс-тренер Баварии Юлиан Нагельсманн не возглавит летом Тоттенхэм. Об этом сообщает Sky Sports.

Английский клуб даже не встречался с немецким специалистом для обсуждения сотрудничества и каких-либо встреч в дальнейшем с тренером не ожидается. Для "шпор" он не является первым и единственным выбором.

Отметим, руководство Тоттенхэма восхищается главным тренером Байера Хаби Алонсо.

Напомним, после 35 туров АПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 57 очков.

Ранее сообщалось, что вратарь Тоттенхэма может стать одноклубником Роналду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Хаби Алонсо Юлиан Нагельсманн

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