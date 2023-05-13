Цыганков - один из лучших игроков Жироны в матче с Реал Сосьедадом

В рамках 34 тура чемпионата Испании Жирона в голевой перестрелке не выявила победителя в игре с Реал Сосьедадом.

В составе каталонцев ассистом отметился Виктор Цыганков. Он отдал голевую на Яна Коуто, отметившегося первым голом.

По завершению поединка статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили свои оценки игрокам обеих команд.

Украинец стал третьим в своей команде по версии WhoScored с оценкой 7.3 и вторым по версии SofaScore, разделив это звание с уже упомянутым Яном Коуто (у обоих по 7.4 балла).

Стоит сказать, что благодаря этой ничьей Жирона сохраняет шансы на попадание в Лигу конференций, однако, у их прямого конкурента в лице Атлетика Бильбао матч в запасе.