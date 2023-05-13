Цыганков помог Жироне избежать поражения в матче с Реал Сосьедадом
В субботу, 13 мая, в рамках 34-го тура Ла Лиги Реал Сосьедад встречался с Жироной. Матч завершился вничью со счетом 2:2.
Хозяева выдали весьма мощный страт, забив быстрые два гола. Лидер "полосатых" Микель Оярсабаль реализовал пенальти, а после Давид Сильва удвоил преимущество своей команды.
В свою очередь Жирона сумела отыграться до перерыва. Ян Коуту и Кристиан Стуани возобновили паритет на табло. В оставшееся время матча обе команды имели моменты для того, чтобы добыть победу, однако матч так и завершился боевой ничьей.
Отметим, украинский хавбек Жироны Виктор Цыганков провел на поле все 90 минут, отличившись результативной передачей.
Статистика матча Реал Сосьедад - Жирона 34-го тура чемпионата Испании
Реал Сосьедад - Жирона 2:2
Голы: Оярсабаль, 5 пен, Сильва, 24 - Коуту, 37, Стуани, 45+3
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 13 - 11
Удары в створ: 4 - 6
Фолы: 21 - 13
Ожидаемые голы (xG): 2.55 - 1.09
Реал Сосьедад: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия (Барренечеа, 63), Муньос, Кубо, Мерино, Субименди, Сильва, Серлот (Фернандес, 81), Оярсабаль (Пачеко, 63).
Жирона: Гассанига, Ян Коуто (Артеро, 71), Мартинес, Давид Лопес, Буэно, Хави (Мигель Гутьеррес, 59), Кальенс, Рикельме, Ромеу, Мартин (Хуанпе, 90), Цыганков, Стуани (Рейньер, 71).
Предупреждения: Санчес (10), Субельдия (11), Ле Норман (38), Ромеу (49), Мартинес (55), Ойарсабаль (62), Барренечеа (78).
Удаление: Ромеу (87).