Цыганков помог Жироне избежать поражения в матче с Реал Сосьедадом

В субботу, 13 мая, в рамках 34-го тура Ла Лиги Реал Сосьедад встречался с Жироной. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Хозяева выдали весьма мощный страт, забив быстрые два гола. Лидер "полосатых" Микель Оярсабаль реализовал пенальти, а после Давид Сильва удвоил преимущество своей команды.

В свою очередь Жирона сумела отыграться до перерыва. Ян Коуту и Кристиан Стуани возобновили паритет на табло. В оставшееся время матча обе команды имели моменты для того, чтобы добыть победу, однако матч так и завершился боевой ничьей.

Отметим, украинский хавбек Жироны Виктор Цыганков провел на поле все 90 минут, отличившись результативной передачей.

Статистика матча Реал Сосьедад - Жирона 34-го тура чемпионата Испании

Реал Сосьедад - Жирона 2:2

Голы: Оярсабаль, 5 пен, Сильва, 24 - Коуту, 37, Стуани, 45+3

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 13 - 11

Удары в створ: 4 - 6

Фолы: 21 - 13

Ожидаемые голы (xG): 2.55 - 1.09

Реал Сосьедад: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия (Барренечеа, 63), Муньос, Кубо, Мерино, Субименди, Сильва, Серлот (Фернандес, 81), Оярсабаль (Пачеко, 63).

Жирона: Гассанига, Ян Коуто (Артеро, 71), Мартинес, Давид Лопес, Буэно, Хави (Мигель Гутьеррес, 59), Кальенс, Рикельме, Ромеу, Мартин (Хуанпе, 90), Цыганков, Стуани (Рейньер, 71).

Предупреждения: Санчес (10), Субельдия (11), Ле Норман (38), Ромеу (49), Мартинес (55), Ойарсабаль (62), Барренечеа (78).

Удаление: Ромеу (87).