Унион уничтожил Фрайбург в битве за ЛЧ, Айнтрахт победил
В субботу, 13 мая, в немецком чемпионате прошли встречи 32-го тура Бундеслиги.
ISPORT.UA представляет краткие обзоры прошедших поединков.
Франкфуртский Айнтрахт в очном матче одолел Майнц и обошел их в турнирной таблице, приблизившись к зоне еврокубков. "Орлам" теперь не хватает трех очков, чтобы попасть в зону квалификации Лиги конференций.
Айнтрахт - Майнц 3:0
Голы: Камада, 18, Бута, 40, Коло Муани, 59
В следующем поединке боролись за три очка аутсайдеры чемпионата Бохум и Аугсбург. Команды устроили неплохую перестрелку, в котором хозяева оказались сильнее, благодаря автоголу. Пока Бохум покидает зону вылета, а Аугсбург становится все ближе к ней.
Бохум - Аугсбург 3:0
Голы: Антви-Аджей, 2, Гауэлеу (автогол), 59, Лосилья, 62 - Майер, 29, Йебоа, 85
Тем временем Вольфсбург дома не без проблем разобрался с Хоффенхаймом и тоже продолжил борьбу за еврокубки. "Волки" заняли шестую строчку чемпионата, а Хоффенхайм отделяют лишь два очка от зоны вылета.
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1
Голы: Каминьский, 15, Вальдшмидт, 75 - Гилавоги (автогол), 90+3
Столичный Унион продолжает сражаться за попадание в Лигу Чемпионов, теперь под руку берлинского клуба попал его прямой конкурент Фрайбург. В первом тайме казалось, что исход матча решен, но гости сумели удивить во втором. Однако победу Фрайург все равно не одержал.
Унион - Фрайбург 4:2
Голы: Беренс, 5, Бекер, 36, 38, Лайдуни, 80 - Гульде, 56, Грифо, 70