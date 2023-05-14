Львов - Ворскла: обзор и результат матча чемпионата Украины 14.05.2023

"Сине-золотые львы" теперь на грани официального вылета в Первую лигу.

В рамках 26 тура чемпионата Украины Ворскла на выезде встретилась с главным аутсайдером первенства в лице Львова.

Гости с самого начала захватили инициативу, создавая опасные моменты, однако, до определенного времени открыть счет в матче не удавалось.

Первый гол случился на 55 минуте поединка. Его автором стал Таулянт Сефери, реализовавший пенальти.

В компенсированное время полтавчанам удалось удвоить свое преимущество и закрыть все вопросы о победителе матча. Точку поставил Александр Скляр

Статистика матча чемпионата Украины Львов - Ворскла

Львов - Ворскла 0:2

Голы: Сефери, 56 (пен), Скляр, 90+2

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 5 - 16

Удары в створ: 0 - 4

Атаки: 87 - 82