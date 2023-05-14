Львов - Ворскла: обзор и результат матча чемпионата Украины 14.05.2023
"Сине-золотые львы" теперь на грани официального вылета в Первую лигу.
В рамках 26 тура чемпионата Украины Ворскла на выезде встретилась с главным аутсайдером первенства в лице Львова.
Гости с самого начала захватили инициативу, создавая опасные моменты, однако, до определенного времени открыть счет в матче не удавалось.
Первый гол случился на 55 минуте поединка. Его автором стал Таулянт Сефери, реализовавший пенальти.
В компенсированное время полтавчанам удалось удвоить свое преимущество и закрыть все вопросы о победителе матча. Точку поставил Александр Скляр
Статистика матча чемпионата Украины Львов - Ворскла
Львов - Ворскла 0:2
Голы: Сефери, 56 (пен), Скляр, 90+2
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 5 - 16
Удары в створ: 0 - 4
Атаки: 87 - 82