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Львов - Ворскла: обзор и результат матча чемпионата Украины 14.05.2023

"Сине-золотые львы" теперь на грани официального вылета в Первую лигу.
Сегодня, 15:09
Львов - Ворскла / Getty Images
Львов - Ворскла / Getty Images

В рамках 26 тура чемпионата Украины Ворскла на выезде встретилась с главным аутсайдером первенства в лице Львова.

Гости с самого начала захватили инициативу, создавая опасные моменты, однако, до определенного времени открыть счет в матче не удавалось.

Первый гол случился на 55 минуте поединка. Его автором стал Таулянт Сефери, реализовавший пенальти. 

В компенсированное время полтавчанам удалось удвоить свое преимущество и закрыть все вопросы о победителе матча. Точку поставил Александр Скляр

Статистика матча чемпионата Украины Львов - Ворскла

Львов - Ворскла 0:2

Голы: Сефери, 56 (пен), Скляр, 90+2

Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 5 - 16
Удары в створ: 0 - 4
Атаки: 87 - 82

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