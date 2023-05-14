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Малиновский в стартовом составе на матч против Анже

У украинца 12-матчевая безрезультативная серия.
Сегодня, 21:34
Руслан Малиновский / om.fr
Руслан Малиновский / om.fr

Французский Марсель объявил стартовый состав на матч 35-го тура Лиги 1 против Анже.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский снова попал в основу и начнет встречу с первых минут.

Отметим, что украинец уже давно не отличался результативными действиями на поле, его сухая серия длится 12 матчей.

Последний раз Малиновский добыл результативные баллы еще 8 февраля.

Напомним, ранее Марсель все-таки решился выкупить контракт Малиновского у Аталанты.


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