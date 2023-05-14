Малиновский в стартовом составе на матч против Анже

Французский Марсель объявил стартовый состав на матч 35-го тура Лиги 1 против Анже.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский снова попал в основу и начнет встречу с первых минут.

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 📝



Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter Angers 👊🔥 #OMSCO pic.twitter.com/nfVVi3rGtV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 14, 2023

Отметим, что украинец уже давно не отличался результативными действиями на поле, его сухая серия длится 12 матчей.

Последний раз Малиновский добыл результативные баллы еще 8 февраля.

Напомним, ранее Марсель все-таки решился выкупить контракт Малиновского у Аталанты.