Ньюкасл - Брайтон 4:1: обзор матча и результат игры 18.05.2023

Все идет к тому, что в следующем сезоне на Сент-Джеймс Парк будет звучать всем известный гимн.

В четверг, 18 мая, состоялся перенесенный матч 25-го тура АПЛ, в котором встретились главные сюрпризы нынешнего сезона - Ньюкасл принимал в гостях Брайтон.

В этой игре "сороки" показали "чайкам", почему именно они занимают третье место в таблице чемпионата Англии.

Матч начался с того, что Дениз Ундав отметился голом, но немец отметился не в тех воротах, за счет чего хозяева поля повели в счете. Под конец тайма Дэн Берн замкнул передачу Кирана Триппьера, удвоив преимущество Ньюкасла.

Источник: Getty Images

Казалось, что гол в раздевалку должен окончательно сломить подопечных Роберто Де Дзерби, однако они на старте второй половины сумели сократить отставание в счете. И вновь забил Ундав, но в этот раз уже в правильные для его команды ворота.

Но, к сожалению, на большее гостей не хватило, а команда Эдди Хау в свою очередь провела ударную двухминутку в конце встречи, отгрузив в ворота Джейсона Стила еще два гола, усилиями Каллума Уилсона и Бруно Гимарайнша.

Источник: Getty Images

За счет победы Ньюкасл теперь имеет 69 очков и за два тура до финиша практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Брайтон же, скорее всего, потерял шансы обойти Ливерпуль и занять пятое место в таблице АПЛ.

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Статистика матча Ньюкасл - Брайтон 25-го тура АПЛ

Ньюкасл - Брайтон 4:1

Голы: Ундав, 22 (аг), Берн, 45+4, Уилсон, 90, Гимарайнш, 90+1 - Ундав, 51.

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 22 - 8

Удары в створ: 9 - 2

Фолы: 17 - 16

Ожидаемые голы (xG): 2.99 - 0.44

Ньюкасл: Поуп - Триппьер (Манкильо, 90+5), Шер, Ботман, Берн - Жоэлинтон (Таргетт, 90+5), Гимарайнш, Уиллок (Андерсон, 61) - Альмирон (Сен-Максимен, 90+4), Уилсон, Исак (Гордон, 90+4).

Брайтон: Стил - Гросс (Оффиа, 69), ван Геке, Данк, Эступиньян - Кайседо, Гилмор (Мак Аллистер, 56), Буонанотте (Энсисо, 56), Ундав (Пьюпион, 85), Митома - Уэлбек (Фергюсон, 56).

Предупреждения: Гимарайнш, Шер - Ундав, Гросс, Мак Аллистер, ван Геке.