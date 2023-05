Звезда Ньюкасла посвятила победу в последнем матче юному болельщику клуба

В перенесенном матче 25 тура АПЛ Ньюкасл победил Брайтон со счетом 4:1.

После поединка хавбек "сорок" Бруну Гимараеш, отметившийся голом в концовке встречи, совершил благородный поступок.

Лидер клуба посвятил победу в данной игре юному фанату, который борется за свою жизнь, лечясь от рака.

"Это было для тебя, мой юный мальчик. Мы с тобой! Все будет хорошо!", - написал Гимараеш в своем twitter-аккаунте, прикрепив фото с болельщиком.

This was for you, my young boy!! We are behind you! Everything will be alright ❤️🅰️ pic.twitter.com/id6jHfwC6S