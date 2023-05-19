Игрок Милана не станет разменной монетой для трансфера Беллингема

Браим Диас не будет включен в переговоры между сторонами.

Стали известны новые детали переговоров между мадридским Реалом и дортмундской Боруссией о трансфере Джуда Беллингема.

Как сообщает Фабрицио Романо, "сливочные" не будут задействовать вариант с обменом Браима Диаса, играющего за Милан в аренде, на англичанина с доплатой с их стороны.

Вместо этого мадридцы полностью удовлетворят финансовые запросы "шмелей", заплатив 100 млн евро + бонусы, сумма которых не раскрывается.

Также журналист дополняет, что испанский гранд уже успел согласовать условия контракта с английским хавбеком, однако, не раскрывает детали.

В текущем сезоне Беллингем провел за Боруссию 42 матча во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 7 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал интересуется одним из лидеров Баварии.