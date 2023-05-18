Лидер защиты Баварии попал в сферу интересов Реала и Ман Сити
Альфонсо Дэвис может сменить клубную прописку.
Реал и Манчестер Сити после прошедших на футбольном поле баталий, судя по всему, сойдутся и на трансферном рынке.
Как сообщает немец Флориан Плеттенберг, "сливочные" и "горожане" заинтересованы в приобретении фуллбэка Баварии Альфонсо Дэвиса.
Обоим командам будет крайне тяжело придти к соглашению с мюнхенцами, ведь у тех нет желания расставаться с канадцем.
Боссы Баварии считают Дэвиса одним из ключевых игроков клуба и попытаются переподписать с ним контракт, который сейчас действует до 2025 года.
В текущем сезоне Альфонсо провел 38 игр во всех турнирах, забив три гола и отдав 8 результативных передач.