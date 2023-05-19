Футболисты и тренерский штаб сборной Украины U-21 передали машину на нужды ВСУ

Футболисты и члены тренерского штаба сборной Украины до 21 года совместными усилиями собрали на машину на нужды ВСУ, которую, сегодня, 19 мая, игроки молодежной команды Владимир Бражко и Арсений Батагов передали волонтеру Кириллу Кирееву.

Также первый вицепрезидент УАФ Олег Протасов передал Кирееву мяч, который подписали все футболисты молодежной сборной. Его разыграют на благотворительном аукционе, а вырученные деньги потратят на закупку продуктов для бойцов ВСУ.

Волонтер поблагодарил игроков и тренеров за их вклад и отметил, что рации, которые до этого передавали футболисты активно работают на благо.

"Большое спасибо молодежной сборной и УАФ! Рации, которые сборники передали ранее, продолжают помогать защитникам Украины, а внедорожник отправится на восток и будет помогать нашим воинам в решении тактических и оперативных задач под Бахмутом", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно, что экс-игрок Динамо вступил в ряды Нацгвардии Украины.