"Покажу си**ки": британская боксерка и модель дала игрокам Лидса пикантное обещание

Эбани Бриджес готова исполнить любое желание футболистов "павлинов", если они останутся в АПЛ.

Чемпионка мира по версии IBF, британская боксерка и модель OnlyFans Эбани Бриджес дала пикантное обещание игрокам Лидса.

Болельщица "павлинов" пообещала, что сделает все, что угодно для них, если клуб останется в АПЛ, например, покажет свою грудь.

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"Эй, ребята, если вы останетесь в АПЛ, я покажу свои сис*ки. Я зайду в раздевалку, подниму футболку и покажу сиськи или что-то подобное.

Я поцелую вас. Как бы то ни было, я дам вам бесплатную подписку на мой OnlyFans.

Пожалуйста, Лидс, не разочаровывай меня", - заявила британка.

Стоит сказать, что у футболистов команды будет не только интимного характера мотивация, но и денежная, ведь, руководство клуба пообещало снизить зарплаты практически вдвое в случае вылета.