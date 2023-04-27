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Нет позднего секса - нет проблем: Стал известен секрет крепкого здоровья Месси

Насри поведал секрет аргентинца.
Сегодня, 00:26
Антонелла и Месси / Instagram @antoroccuzzo88
Антонелла и Месси / Instagram @antoroccuzzo88

Бывший полузащитник Арсенала и Манчестер Сити рассказал о советах в сексе от главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы.

"В выходной Гвардиола сказал нам, что все, кто хочет вступить в сексуальные отношения, должны сделать это до полуночи, потому что следует хорошо выспаться.

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Он сказал, что советовал такое Месси, и с тех пор у Лионеля не было ни одной мышечной травмы", – заявил Насри в интервью L’Equipe.

Напомним, Месси и Гвардиола работали вместе в Барселоне с 2008 по 2012 год. За это время аргентинец и испанец сумели дважды завоевать Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также четыре раза победить в Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Самир Насри Лионель Месси Пеп Гвардиола

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