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Стали известны условия нового контракта Гюндогана с Манчестер Сити

Немец решил остаться в стане "горожан".
Сегодня, 10:23
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Манчестер Сити намерен продлить контракт с хабвеком Илкаем Гюндоганом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Игроку предлагают контракт до июня 2024 с опцией продления еще на год. Текущая сделка действует до конца сезона.

Судьба Гюндогана будет решаться в ближайшее время. Игрок взял время на раздумья.

Напомним, недавно футболист получил финансово выгодное предложение от Барселоны. Ему предлагают контракт до 2026 года.

В текущем сезоне на счету 32-летнего немца восемь голов и четыре ассиста в 30 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Барселона согласовала контракт с хавбеком Вулверхэмптона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Илкай Гюндоган

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