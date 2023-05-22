Стали известны условия нового контракта Гюндогана с Манчестер Сити

Манчестер Сити намерен продлить контракт с хабвеком Илкаем Гюндоганом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Игроку предлагают контракт до июня 2024 с опцией продления еще на год. Текущая сделка действует до конца сезона.

Судьба Гюндогана будет решаться в ближайшее время. Игрок взял время на раздумья.

Напомним, недавно футболист получил финансово выгодное предложение от Барселоны. Ему предлагают контракт до 2026 года.

В текущем сезоне на счету 32-летнего немца восемь голов и четыре ассиста в 30 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Барселона согласовала контракт с хавбеком Вулверхэмптона.