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Барселона согласовала контракт с хавбеком Вулверхэмптона

Невеш может пополнить ряды "сине-гранатовых".
Сегодня, 13:25
Рубен Невеш / Getty Images
Рубен Невеш / Getty Images

Опорный полузащитник Вулверхэмптона Рубен Невеш интересен Барселоне. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Португалец намерен покинуть команду этим летом. футболист уже согласовал контракт с каталонцами контракт сроком на 4 года и ждет от клубов оформления трансфера.

В свою очередь "сине-гранатовые" не собираются платить за переход игрока. Барселона хочет обменять Невеша на своего вингера Ансу Фати, а также получить доплату в размере 30 млн евро.

Если юный испанец не даст согласия на трансфер, то его агент Жорже Мендеш постарается включить в сделку других игроков из стана каталонцев.

В текущем сезоне на счету 26-летнего португальца шесть голов и один ассист в 34 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что хавбек Манчестер Сити откажет Барселоне и подпишет новый контракт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона вулверхэмптон Рубен Невеш

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