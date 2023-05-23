Арсенал продлил контракт с одним из своих лидеров

Букайо Сака останется на Эмирейтс до 2027 года.

Арсенал официально объявил, что продлил контракт с Букайо Сака.

Новое соглашение вингера рассчитано до 2027 года в то время, как предыдущий истекал летом 2024 года, однако остальные детали сделки не раскрываются.

From Hale End to first team. Arsenal through and through.



It’s time for the next chapter.



Bukayo Saka: Gunner ❤️ pic.twitter.com/ngVKSlJ1UG — Arsenal (@Arsenal) May 23, 2023

"От Хейл-Энда до основной команды! Пришло время следующей главы", – написал официальный твиттер-аккаунт Арсенала.

В текущем сезоне Букайо Сака забил 13 голов и отдал 11 голевых передач в 37 матчах АПЛ. Также англичанин стал лучшим молодым игроком сезона, а также номинирован на звание лучшего игрока и лучшего молодого игрока года в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что "канониры" окончательно определили главную трансферную цель.