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Арсенал продлил контракт с одним из своих лидеров

Букайо Сака останется на Эмирейтс до 2027 года.
Сегодня, 16:32
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

Арсенал официально объявил, что продлил контракт с Букайо Сака.

Новое соглашение вингера рассчитано до 2027 года в то время, как предыдущий истекал летом 2024 года, однако остальные детали сделки не раскрываются.

"От Хейл-Энда до основной команды! Пришло время следующей главы", – написал официальный твиттер-аккаунт Арсенала.

В текущем сезоне Букайо Сака забил 13 голов и отдал 11 голевых передач в 37 матчах АПЛ. Также англичанин стал лучшим молодым игроком сезона, а также номинирован на звание лучшего игрока и лучшего молодого игрока года в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что "канониры" окончательно определили главную трансферную цель.

 


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